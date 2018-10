publié le 22/10/2018 à 17:23

S'il y a eu des records de pluie dans le sud la semaine passée, une grande partie du territoire dans le Centre et le Nord-est notamment, souffre de sécheresse. Par endroit, la situation n'a jamais été aussi préoccupante, comme en Alsace, en Lorraine, en Île-de-France, ou du Massif central jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. À Besançon, par exemple, il n'est tombé que 135 millimètres d'eau en quatre mois contre 400 millimètres en temps normal. Du jamais vu depuis 1949.



Comment expliquer cette sécheresse ? Selon Météo France, c'est la conséquence d'un manque de pluie depuis le mois de mai et un été très chaud. La situation s’aggrave avec un mois d'octobre exceptionnel : des températures sept degrés au-dessus des normales, de l'ensoleillement et un manque de précipitations.

Résultat, 60 départements sont concernés par des restrictions d'eau, dont la moitié environ se trouve en niveau dit de "crise". Seuls les prélèvements prioritaires liés à la santé, la sécurité civile, l'eau potable ou encore à la salubrité sont autorisés. Dans le Doubs, 35 communes sont même approvisionnées par camion-citerne.

Quant à la préfecture du Territoire de Belfort, elle évoque un risque de coupure d'eau dans les prochaines semaines. En effet, malgré les restrictions, la consommation d'eau ne diminue pas. Or, près de la moitié des nappes phréatiques ont un niveau bas voire très bas. Même si aucun épisode de pluie significatif n’est prévu dans les prochains jours, les températures devraient tout de même diminuer et revenir aux normales de saison.