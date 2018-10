publié le 26/10/2018 à 07:43

Les salariés d'Ascoval passent à l'action ce vendredi 26 octobre. Plusieurs employés de l'usine de Saint-Saulve, dans le département du Nord, ont décidé de bloquer toutes les entrées du site de Vallourec, actionnaire de l'aciérie, à Aulnoye-Aymeries, près de Maubeuge.



"C'est un blocage complet du site, personne ne rentre. L'idée, c'est de mettre la pression sur Vallourec alors qu'il y a une réunion aujourd'hui à Bercy" sur l'avenir de l'aciérie, a déclaré Nicolas Lethellier, délégué CGT de Saint-Saulve. Des feux de pneus ont été allumés devant les entrées.



Créée en 1975 par Vallourec, l'aciérie de Saint-Saulve, spécialisée dans les aciers spéciaux, est devenue Ascoval en 2017. Vallourec, dont l'État est actionnaire, en avait cédé 60% au groupe Asco Industries, en conservant 40% avec des engagements de commandes. Asco Industries a été placé en liquidation en février et depuis, l'aciérie attend un repreneur. 280 emplois pourraient disparaître...

À écouter également dans ce journal :

Économie - 20% de hausse depuis un an. Le prix du gazole s'est envolé avec pour conséquence un changement de comportement des automobilistes. Lors de longs trajets, certains n'hésitent pas à faire des détours pour payer leur carburant moins cher dans les pays voisins...



Société - À Blanc, dans l'Indre, les habitants se battent contre la fermeture de la maternité. dans cette petite commune, il n'y a pas eu de naissance depuis juin. L'Agence Régionale de Santé vient de confirmer sa volonté de fermer l'établissement mais la population n'entend pas se laisser faire.



Football - Ce n'est pas brillant pour les clubs français en Ligue des champions, et ça l'est encore moins en Ligue Europa. 3 matchs, 3 défaites. Jeudi soir, Marseille a été battu à domicile par la Lazio (1-3), Bordeaux est allé perdre à Saint-Pétersbourg (2-1) et Rennes s'est incliné face au Dynamo Kiev devant ses supporters (1-2).