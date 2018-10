publié le 26/10/2018 à 11:23

En plein cœur de l'automne, l'hiver semble déjà se montrer. Ce week-end, la France va connaître une forte baisse des températures sur tout le territoire. "Par endroits les maximales pourront perdre jusqu'à 10°C", indique Météo France.



Samedi matin, les températures oscilleront entre 2 et 17 degrés, la maximale est en Corse, et entre 7 et 23 degrés l'après-midi. Le froid devrait se prolonger sur le pays jusqu'en début de semaine. De la pluie et de la grisaille sont prévues sur une bonne partie du pays.

De la neige est attendue dès 600 mètres d'altitude. "Des précipitations neigeuses sont attendues jusqu'à basse altitude, plus marquées sur le Massif Central et sur les Pyrénées", détaille le service de météorologie. Les premières neiges sont déjà tombées sur les Pyrénées au début du mois d'octobre, à 1.800 mètres.

Informations spéciales de Météo France du 25 octobre 2018 Crédit : Météo France

Les basses températures ne vont pas durer. Dans son bulletin hebdomadaire, du 29 octobre au 4 novembre, "après un début de semaine nettement plus frais que la normale où il neigera à basse altitude, les températures redeviendront légèrement supérieures aux valeurs de saison en fin de semaine", indique Météo-France.