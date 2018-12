publié le 30/12/2018 à 13:14

C'est le moment de préparer votre petite enveloppe et de distribuer les étrennes aux éboueurs, aux pompiers, et aux concierges. C'est une tradition pour cette profession : les propriétaires et les locataires remercient le ou la concierge pour tous les services rendus cette année. Mais voilà, les Français deviennent frileux avec leur portefeuille, constate Slavica Nikolic, la présidente du Syndicat des Gardiennes et Gardiens d'immeuble.



"Conserver le courrier, n'est pas toujours une obligation, ou les colis, pour eux c'est normal quelque part de le faire. Tout le monde en a besoin parce qu'on a des enfants, des petits-enfants, il y a des cadeaux à faire, les impôts aussi", explique Slavica Nikolic.

"Ça fait plaisir à la personne, après on comprend, il y a des gens qui sont dans le besoin mais pensez à vos gardiennes et gardiens et soyez plus gentils à la fin de l'année", conclut Slavica Nikolic.

