publié le 30/12/2018 à 02:21

Alexandre Benalla va rendre ses passeports diplomatiques au ministère des Affaires étrangères "dans les prochains jours", assure-t-il au JDD dimanche 30 décembre. "Je suis satisfait que la justice puisse désormais mettre un terme aux rumeurs et aux insinuations qui courent sur mon compte", ajoute-t-il, souhaitant "qu'on [le] considère comme un justiciable ordinaire, ni plus ni moins".



Alexandre Benalla souhaite ainsi mettre un terme à la polémique qu'il juge "complètement disproportionnée" concernant des passeports diplomatiques qu'il a conservés après son départ de l'Élysée en juillet dernier et qu'il a utilisés pour plusieurs voyages d'affaires en Afrique et en Israël notamment.

Samedi, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron confiait : "J'ai peut-être eu tort de me servir de ces passeports. Mais je tiens à dire que je ne l'ai fait que par confort personnel, pour faciliter mon passage dans les aéroports. En aucun cas je ne les ai utilisés pour mes affaires. Je ne vois d'ailleurs pas à quoi ils auraient pu me servir..."

Une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris

Le parquet de Paris a ouvert samedi une enquête préliminaire, notamment pour "abus de confiance", concernant la non-restitution par Alexandre Benalla de ses deux passeports diplomatiques, selon un communiqué du procureur Rémy Heitz.



Ce dernier avait été saisi vendredi par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, après des informations de presse relatives à l'utilisation récente d'un passeport diplomatique par l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, licencié cet été. L'entourage d'Alexandre Benalla a affirmé que ces passeports lui avaient été restitués "début octobre".