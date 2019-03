Comment réussir son Noël en famille ?

publié le 24/12/2018 à 07:00

Rares sont les occasions où toute la famille est réunie, la période des fêtes est donc idéale pour se retrouver mais elle peut aussi avoir son lot d'appréhensions ... : si Noël rime pour certains avec chaleur, magie, partage et esprit de famille, pour d’autres il s’agit plutôt de pression, passage obligé, tensions, conversations qui fâchent et règlements de compte… Quelles sont les clés d'un Noël réussi malgré les agacements et les incompatibilités ? Comment mettre à distance l'exigence de perfection ?

Invités

- Anne Vaisman, rédactrice en chef du magazine MAXI, partenaire de l'émission

- Latifa Gallo, coach et sophrologue, experte en intelligence émotionnelle

- Agathe Lecaron, animatrice, auteur de Maman, Papa, on joue à quoi ? co-écrit avec Sylvia Gabet (éditions JC Lattès)

Maxi

Maman, Papa, on joue à quoi ?

