publié le 24/12/2018 à 11:25

Vous n'avez pas encore trouvé le cadeau idéal pour Noël, pas de panique. Au rayon littérature jeunesse on vous propose un fabuleux roman sorti en 2017, qui est rapidement devenu un best-seller : La tresse, de Laetitia Colombani.



Dans la catégorie premier roman c'est sans doute le plus gros succès de ces deux dernières années avec 800.000 vendus (500.000 en poche). Si le roman raconte le destin de trois femmes, unies par une tresse, le livre jeunesse se concentre sur la première histoire du roman celle de Smita, en Inde.

C'est une Dalit, une intouchable, elle ne fait partie d'aucune caste, elle n'est pas pure. Les intouchables sont rejetés par les autres. Smita est une intouchable, réduite à nettoyer les toilettes, simples trous dans le sol. Dans cette puanteur, l'espoir c'est la famille. Sa fille Lalita pour qui Smita nourrit un grand rêve : qu'elle entre à l'école et apprenne à lire, écrire et compter pour avoir une autre vie que celle auquel le destin la condamne.

La suite c'est une fuite grâce à un trésor. La version pour les enfants de cette histoire merveilleuse est illustrée par le pinceau si talentueux et délicat de Clémence Pollet.



Couverture du livre "La tresse" Crédit : Grasset

"Indélébiles", au rayon bandes dessinées

Côtés bandes dessinées, on vous propose un album drôle et émouvant : Indélébiles. C'est signé Luz, le caricaturiste de presse connu pour ses couvertures de Charlie Hebdo. En 320 pages, il nous raconte son histoire de Charlie Hebdo, telle qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être : une histoire de dessinateurs, de copains qui doivent sortir chaque semaine un journal poil à gratter.



Une aventure pleine de gommes, de mines de crayons et d'encres noires qui débute en 1991. La bande dessinée est pleine d'anecdotes très drôles.

Couverture de l'album "Indélébiles" Crédit : Futuropolis

"Dolce Duello", au rayon musique

C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Pour passer de bonnes fêtes, on vous propose au rayon musique un bien joli disque, une véritable pépite. Il s'agit du dernier album de la cantatrice romaine Cecilia Bartoli. C'est son deuxième album Vivaldi, qui est moins explosif, plus intime que le premier paru en 1997, à l'image de la pochette de l'album : une photo sobre en noir et blanc.



Dans cet album, les notes y sont feutrées. Vocalement les passages des graves aux aigus et la tenue du souffle sont prodigieux. C'est une valeur sûre à retrouver au pied du sapin.



Pochette de l'album de Cecila Bartoli Crédit : Decca