En 2019, les smartphones pliables enfin sur le marché ?

2019 devrait être l'année des smartphones pliables. Les constructeurs les promettaient depuis longtemps et ils sembleraient qu'ils arrivent enfin. Samsung en parle depuis des années, Huawei a aussi annoncé qu'il était prêt à en sortir un tout comme un autre fabricant chinois, Oppo. Dans tous les cas, il s'agirait d'un smartphone avec un écran flexible, qu'on ouvre comme un livre. Une fois déplié, le téléphone se transforme en tablette en quelques sortes.



En réalité, il y a déjà un modèle sur le marché, celui d'un constructeur presque inconnu, le chinois Royole. Il a coupé l'herbe sous le pied à tous les fabricants de renom il y a quelques semaines en dévoilant son modèle. Déjà au dernier salon IFA de Berlin en septembre, Royole présentait des écrans flexibles et avaient promis l'arrivée de son propre smartphone. Et début novembre le Flexpai a débarqué.

Il faut imaginer un appareil deux fois plus épais qu'un smartphone classique - plus d'un centimètre et demi pour plus de 300 grammes - qui se déplie. L'écran couvre toute la surface et.... et c'est globalement très moche et encombrant. Mais ce n'est que le premier modèle et ça devrait s'améliorer au niveau design.

Des avantages et beaucoup d'inconvénients

Il y a quelques semaines, on a également entrevu un prototype du modèle de Samsung, lors d'une conférence du constructeur coréen à San Francisco. Quand le téléphone est plié, il présente un écran classique. Ouvert, tout comme le modèle de Royole, on bénéficie d'un grand écran. Il est lui aussi très épais quand il est plié mais Samsung prétend que l'appareil était protégée par une coque et qu'en réalité il est moins volumineux. On devrait peut-être en savoir un peu plus lors du MWC de Barcelone en février.



Jusqu'à maintenant on a fait sans ces téléphones pliables. Mais il est vrai que si l'on arrive à faire des appareils pas trop épais, qui permettent d'avoir une tablette en main quand on les ouvre, cela peut présenter certains avantages. Mais il faut que les modèles soient performant, que l'on puisse les ouvrir et les fermer des centaines de milliers de fois - le modèle de Royole est fait pour supporter seulement 200.000 ouvertures et fermetures - et qu'ils soient abordables. Le modèle chinois, seul sur le marché pour l'instant coûte 1.400 euros.