publié le 21/12/2018 à 13:19

Pour nombre d’industriels, c’est l’heure du bilan et des premiers constats. Tous ceux qui n’auront pas su anticiper la volatilité des modes dans les commandes au Père Noël sont d’ores et déjà déstabilisés. C’est particulièrement le cas dans l’univers des produits Hi-Tech : les jouets technologiques et les jeux vidéo sont désormais incontournables, ils représentent la moitié des cadeaux qui seront aux pieds des sapins.



Pour ces productions, le Père Noël n’arrive plus du grand Nord et son traineau est un gigantesque porte-conteneurs bourrés de produits High-Tech "made in China". Le grand marché de Noël est aussi le petit cimetière de fleurons technologiques de chez nous. Ces 5 dernières années, l’appétit pour les drones de loisir a été exceptionnel. Le marché était trop savoureux pour ne pas attirer le rouleau compresseur chinois et cela s’est dupliqué sur l’ensemble des cadeaux "à la mode" : bracelet de sport connecté, trottinette, mini caméra, robots d’apprentissage, peluches interactives, etc.

Pour les cadeaux à fortes composantes électroniques, le père Noël est condamné à être le représentant de commerce des productions asiatiques. En revanche, le village gaulois continue de résister et mieux que bien aux cadeaux High-Tech avec ses jeux de sociétés dont les ventes ne faiblissent pas et les jeux d’éveil traditionnels, notamment en bois qui signent le retour aux beaux objets durables.

Les plus

Airbus est dans le collimateur de la justice américaine, c'est une stratégie bien rodée au pays de Boeing. La France va emprunter plus de 200 milliards d'euros en 2019, un record historique qui va fragiliser un peu plus notre pays en cas de hausse des taux d'intérêt.



La note du jour

3/20 à Mark Zuckerberg. Le patron de Facebook accumule les scandales après celui des fichiers électoraux aux États-Unis, on découvre que Microsoft, Netflix ou Spotify ont également pu accéder aux comptes de ce réseau.