publié le 25/04/2019 à 13:27

Au menu de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui se déroulera ce jeudi 25 avril, en direct de l'Élysée, à 18h : l'école. Le Président souhaite réduire le nombre d'enfants dans les classes en grande section de maternelle, CP et CE1. Elles accueilleront au maximum 24 élèves. Tel est l'objectif que devrait fixé le chef de l'État, avec une mise en place progressive de la mesure sur trois ans : à partir de la rentrée prochaine et jusqu'à la fin du quinquennat.



Le processus a déjà commencé en réseau d'éducation prioritaire (REP) avec le dédoublement en CP et CE1 depuis deux ans. Cette fois, c'est bien tout le territoire qui sera concerné. La démographie va un peu aider puisque le nombre d'élèves à l'école primaire baisse. Mais il ne faudrait pas, disent les syndicats, qu'alléger les effectifs des petites classes conduisent à augmenter le nombre d'élèves en CE2, CM1 ou CM2, par un jeu de redéploiement des enseignants. Il faut éviter aussi l'effet pervers : on ferme ici les classes ou le nombre d'élèves est faible pour constituer, là, des classes pleines à 24.

La solution est de créer des postes d'enseignants, insistent les syndicats. À l'heure de la réduction du nombre de fonctionnaires, quelle sera la marge de manœuvre du ministère de l'Éducation nationale ? Emmanuel Macron avait annoncé 1.800 postes supplémentaires à la rentrée prochaine en primaire. C'était avant l'annonce du plafonnement à 24 élèves par classe.

