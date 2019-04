publié le 25/04/2019 à 11:10

Si les deux-tiers des Français déménagent pour se rapprocher de leur lieu de travail, a contrario, un tiers s'en éloigne pour faire baisser le coût du loyer, selon le baromètre CSA - Cofidis du déménagement. L'an dernier, plus de la moitié des Français qui ont déménagé sont restés dans le même département. Et ceux qui sont partis ont choisi de s'installer à Paris, en région lyonnaise ou dans le Nord, du côté de Lille. En moyenne, 118 kilomètres séparent l'ancien du nouveau logement.



Et un déménagement, cela coûte cher : 4.782 euros en moyenne, ce qui inclut les travaux de remise en état de l'ancien logement, le déménagement lui-même et l'aménagement du nouveau logement. Pour les retraités, la facture est plutôt de l'ordre de 6.000 euros. Il faut dire qu'ils ont plus d'affaires et passent davantage par une entreprise de déménagement. Pour les moins de 35 ans, c'est plutôt un budget de 2.000 euros.

Pour faire baisser la facture, les Français se font aider par la famille et leurs amis. Ils récupèrent des cartons chez les commerçants ou auprès de leurs voisins, et déménagent en semaine, ce qui revient moins cher que le week-end. Reste que ce coût du déménagement est largement sous-estimé. Et les deux-tiers des Français qui déménagent anticipent ces frais seulement 1 à 3 mois à l'avance.