et AFP

publié le 25/04/2019 à 11:30

Une "situation indigne". Les maires de treize villes dénoncent les conditions d'accueil des migrants en France. Ces élus réclament à l'État des places d'hébergement supplémentaires, dans une lettre adressée mercredi 24 avril aux ministères de l'Intérieur et du Logement.



"Nous devons construire collectivement une réponse au défi que pose l'accueil des réfugiés en France. C'est pourquoi nous vous demandons de nous recevoir afin d'échanger sur le dispositif d'accueil et d'orientation des migrants", demandent collectivement les élus de Paris, Lille, Bordeaux, Saint-Denis, Aubervilliers, Rennes, Troyes, Metz, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Grenoble et Grande-Synthe.

Depuis la fin de la trêve hivernale fin mars, plusieurs évacuations de campements de migrants ont eu lieu dans le nord de Paris. À chaque fois, plusieurs centaines de personnes ont été prises en charge.

"Donnez-nous des places, on saura les remplir"

"Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un engorgement des centres d'hébergement de migrants. (...) La situation est inacceptable (...). On est au bout du rouleau", a dénoncé la maire de Paris Anne Hidalgo lors d'une conférence de presse aux côtés de plusieurs élus signataires. Plusieurs associations comme France terre d'Asile, Emmaüs France ou l'Armée du Salut, ainsi qu'une association de riverains Vivre au 93 Chapelle étaient également présentes pour soutenir cet appel.



"Nous, les villes, sommes engagées pour l'accueil des migrants, mais ce qui nous manque ce sont des places d'hébergement. Donnez-nous des places, on saura les remplir", a demandé Emmanuel Carroz, adjoint au maire de Grenoble. Près de 700 tentes occupées par des migrants sont installées à Paris, soit entre 800 et 1.475 personnes, selon un comptage réalisé par l'association France terre d'asile le 19 avril.

Plus de 2.000 prises en charge en 2019

La maire de Paris est particulièrement virulente sur la question des migrants depuis quelques semaines, reprochant à l'Etat une situation de "chaos" dans les campements qui se reconstituent dans le nord de la capitale.



Le préfet d'Île-de-France Michel Cadot avait réagi fin mars aux premiers appels d'Anne Hidalgo en soulignant le "travail colossal" mené par l'État sur le sujet avec plus de 2.000 prises en charge depuis début 2019. La préfecture a annoncé la création en juin d'un nouveau centre d'accueil pour les migrants à Paris.