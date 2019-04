publié le 25/04/2019 à 11:48

Une majorité nette de la population française souhaite la fin de la mobilisation des "gilets jaunes", débutée le samedi 17 novembre 2018. Tel est le principal enseignement que l'on peut tirer du nouveau sondage conduit par l'institut Elabe pour BFMTV où 60% des personnes interrogées désirent la fin de la mobilisation du mouvement.



Un chiffre en hausse de 4% par rapport à février dernier. Ce sondage permet de constater que ce sont les cadres qui sont les personnes les plus favorables à l'arrêt du mouvement (75%) suivis des personnes âgées de plus de 65 ans (70%) et des 18-24 ans (59%). À l'inverse, seul une minorité d'ouvriers (43%) appelle à la fin de la mobilisation.

Enfin, 20% des Français soutiennent toujours les "gilets jaunes", un chiffre également en chute de quatre points par rapport au mois de février et 30% des sondés disent éprouver de la sympathie pour le mouvement.