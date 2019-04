publié le 11/04/2019 à 11:21

Depuis 2010, les petits Français ont fortement progressé en langues, au primaire comme au collège, et ont globalement de "bons résultats" en compréhension de l'écrit d'une langue étrangère, indique le Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco). Cependant, les élèves français ont toujours autant de mal à s'exprimer à l'oral. Les trois quarts des élèves de troisième ne sont pas capables de parler correctement.



"On peut démarrer l'apprentissage des langues à n'importe quel âge (...) est-ce que la classe est une zone de performance où l'on se bloque ou c'est une zone d'apprentissage où on se sent à l'aise ?", interroge Sophie Handy, responsable de la section bilingue de British Council, organisme qui propose des formations d'anglais notamment.

Brigitte Gruson, maître de conférence à l'université de Bretagne Occidentale et présidente du jury du CNESCO, met en cause le mode d'évaluation. "En situation d'expression orale, nos professeur qui veulent très bien faire sont très exigeants et c'est très fréquemment qu'ils vont couper les élèves pour les corriger (...) ça finit par bloquer les élèves et les inhiber complètement".

Apprendre une matière dans une langue étrangère

Une des recommandations fortes du CNESCO est également l'apprentissage d'une autre matière dans une langue étrangère. "On sait que plus on expose les élèves à la langue, mieux ils l’apprennent (…) faire des maths en anglais, faire de la SVT en espagnol... Quelque fois, le fait de passer par une autre langue permet de comprendre un concept plus facilement", détaille Brigitte Gruson.



Sophie Handy souligne aussi que regarder des séries en version originale peut aussi être un moyen de progresser.