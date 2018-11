publié le 20/11/2018 à 13:44

Depuis dimanche 18 novembre soir, la plateforme logistique régionale des supermarchés Leclerc située à Tournefeuille, près de Toulouse, est occupée par des "gilets jaunes". Un endroit stratégique afin de contrôler les accès aux entrepôts. "La Socamil, c'est la plateforme d'approvisionnent de tous les Leclerc. On veut montrer que si on veut bloquer le pays, on peut bloquer le pays", indique une manifestante.



"On va essayer de rester toute la semaine", prévient un autre. "On est plusieurs groupes à se relayer, on va dormir et on revient (...) Il y aura toujours quelqu'un", assure Brigitte déterminée. Dans les étagères, quelques rayons sont déjà vides.

"Il y a des rayons laitages qui sont vides", rapportent René et Catherine. "Je suis tout à fait solidaire avec le mouvement qui se déroule en ce moment", assurent-ils néanmoins.

