Les retraités sont très présents parmi les "gilets jaunes" et manifestent de nouveau jeudi 31 janvier pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat. Ils réclament notamment l'annulation complète de la hausse de la CSG, même pour les revenus supérieurs à 2.000 euros. C'est le cas de Francisco, 76 ans, retraité de la fonction publique territoriale.



"Avec la hausse de la CSG, ça me fait quand même dans les 600 euros de pertes par an, tout ça ça pèse et au fur-et-à-mesure, on a l'impression qu'on va terminer notre vie on ne sait pas trop comment, avec quels moyens... Est-ce qu'on va être à la charge de nos enfants, comme nos grands-parents ? Nous sommes les inutiles, nous gênons, j'en vois qui ne peuvent même plus recevoir leurs petits-enfants ou les recevoir", déplore ce retraité.

"Rendez-nous notre pouvoir d'achat", voilà le message que devraient faire passer ces retraités en colère à Emmanuel Macron, selon les neuf organisations (UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR CFE-CGC, FSU-Retraités, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble et solidaires) à l'origine de cette journée d'action, la sixième depuis septembre 2017.

A Paris, un rassemblement est prévu à 14H30 place d'Italie (XIIIe arrondissement) avant un défilé en direction du ministère des Finances (12e arr), où une délégation doit être reçue dans la matinée par le secrétaire d'État en charge de la Fonction publique, Olivier Dussopt.

