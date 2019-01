publié le 31/01/2019 à 00:05

Le sexagénaire suspecté d'avoir tué une personne et d'en avoir blessé six autres à Bastia ce 30 janvier, a été "retrouvé mort par le Raid", a annoncé une source proche de l'enquête.



Sur place, le maire de Bastia, Pierre Savelli a précisé que le "forcené s'était suicidé au troisième étage". Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonçait depuis l'Assemblée nationale que l'unité d'élite du Raid était "intervenue" et que "le forcené a(vait) été retrouvé". "Il s'est suicidé", a ajouté le ministre.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr