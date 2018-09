Martial You

et Marie-Pierre Haddad

publié le 20/09/2018 à 16:31

En cette rentrée compliquée pour l'exécutif sur fond de sondage en berne, Édouard Philippe a lâché du lest sur un dossier sensible, celui de retraités. Sur France inter, ce jeudi 20 septembre, le premier ministre a annoncé que 300.000 retraités n'auront pas à payer la hausse de la CSG, dans les années à venir.



Édouard Philippe fait ainsi un geste fiscal. "Nous faisons des choix, car nous voulons que le travail paye. Nous voulons que ceux qui aujourd'hui payent les pensions puissent bénéficier de leur effort accru", a poursuivi le chef du gouvernement, tout en reconnaissant la nécessité d'un meilleur "calibrage" de cette réforme.

Qui sont les retraités concernés par cette annonce ? Pour en bénéficier, vous devez avoir une pension de retraite autour de 1.200, 1.300 euros par mois si vous vivez seul ou de 1.800 euros, si vous êtes en couple.

Fin 2020 pour 200.000 retraités ?

Comme toujours, des personnes sont à la limite de ce seuil. Ils ont parfois des revenus qui varient d'une année sur l'autre, suffisamment pour passer du taux réduit, au taux majoré. Pour eux, le gouvernement a décidé qu'ils seraient maintenus au taux réduit de la CSG. Ils sont environ 100.000.



On peut donc dire qu'en 2019, 100.000 foyers de retraités qui vont voir leur CSG rebaisser, alors qu'elle avait augmenté au 1er janvier de cette année. Il y en a d'autres qui sont légèrement au-dessus du seuil à partir duquel on paye une CSG plus lourde. Le gouvernement va observer leurs revenus, pendant deux années de suite.



Si au bout de ce délai, ils sont toujours au-dessus du seuil, ils devront payer la CSG majorée. Ils sont environ 200.000. Il faudra attendre la fin de l'année 2020 pour savoir. En attendant, ils sont en sursis.