publié le 31/01/2019 à 03:01

Un différend entre voisins lié à un chien, est à l'origine du drame de Bastia, qui a fait un mort et cinq blessés mercredi 30 janvier, a indiqué à RTL la procureure de la République de Bastia Caroline Tharoqs.



Parmi les personnes blessées par le forcené figure l'un de ses voisins "avec qui visiblement le mis en cause avait un différend depuis plusieurs années". Ce dernier a été grièvement blessé par arme blanche à la fois au ventre et au bras.

"Selon les premiers éléments recueillis, il semblerait que le différend soit lié à une histoire de chien", a précisé Caroline Tharot, sans plus de précisions.

Mercredi vers 16h30, un sexagénaire a ouvert le feu vers 16h30 dans le quartier de Montesoro dans le sud de Bastia, tuant une personne et en blessant cinq autres. L'homme s'est ensuite retranché dans son appartement, avant de se suicider. Son corps a été découvert par les hommes du Raid dépêchés sur place.