publié le 31/01/2019 à 07:03

Il y aura bien une augmentation générale de 1,8% aux péages mais certains automobilistes vont avoir droit à des réductions qui, au bout du compte, ne sont vraiment pas négligeables. En moins de trois semaines, les concessionnaires se sont pliés, bon gré mal gré, à la demande du gouvernement.



Ils proposent, dès ce vendredi, des tarifs en baisse de 30% pour les utilisateurs les plus réguliers. Des gains substantiels sur tout le territoire. Sur l'A20 entre Cahors Sud et Cahors Nord, vous gagnez 158,40 euros sur un an si vous empruntez ce tronçon au moins 10 fois dans le mois en allant et en revenant de votre travail.



Les gains sont parfois très importants sur 12 mois. 273, 60 euros entre Saint-Arnoult et Allainville en région parisienne et même jusqu'à 576 euros entre Valence et Vienne. Le but est bien sûr de réduire la facture de ceux qui empruntent les grands axes pour se rendre au travail.

Chez Vinci Autoroute, le premier réseau, on espère bien que ces mesures vont ramener un peu de calme du côté des gilets jaunes. La société a eu une quinzaine de péages vandalisés depuis novembre pour une ardoise de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cela permettra aussi d'amortir les hausses de tarifs qui auront bel et bien lieu à partir de ce vendredi.



À écouter également dans ce journal :

Bastia - Le forcené de Bastia s'est suicidé, un homme d'une soixantaine d'années qui avait auparavant tué un voisin et blessé 5 personnes dont un policier. il s'était ensuite retranché chez lui alors que les policiers du Raid se déployaient autour de l'immeuble, dans le quartier populaire de Montesoro. Un acte de folie dont le mobile serait particulièrement futile.



Brexit - Hors de question de renégocier l'accord sur le Brexit. Michel Barnier, le négociateur en chef, l'a redit hier soir sur RTL. L’hypothèse d'une sortie désordonnée se renforce, alors, les Britanniques se préparent et font des stocks.



Emiliano Sala - Des recherches vont reprendre après la découverte de débris provenant, sans doute, de l'avion qui transportait Emiliano Sala. Un sonar va sillonner une zone située entre Guernesey et les côtes normandes. Émotion hier soir à Nantes pour la première rencontre du club depuis la disparition de son attaquant, qui venait d'être transféré à Cardiff. Un hommage sobre, la rencontre face à Saint-Étienne s'est soldée par un nul 1 partout. C'était un match en retard de la 22ème journée de Ligue 1.