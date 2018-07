publié le 30/06/2017 à 08:08

La reprise à Mossoul de la mosquée Al-Nouri où le chef du groupe État islamique Abou Bakr al-Baghdadi avait fait son unique apparition publique marque la "fin de l'État" jihadiste, a affirmé jeudi le Premier ministre irakien. "Nous assistons à la fin du faux État de Daesh", a déclaré Haider al-Abadi en anglais sur son compte Twitter, utilisant un acronyme en arabe de l'EI.



Les forces irakiennes avaient annoncé quelques heures plus tôt avoir repris à l'EI le site de la mosquée Al-Nouri alors qu'elles poursuivent leur offensive pour chasser les jihadistes de leur dernier carré de la deuxième ville d'Irak. Un commandant des Forces spéciales a cependant indiqué que le site n'avait pas encore été repris mais que ses forces étaient sur le point de le faire.

La mosquée Al-Nouri et le minaret penché, connu sous le nom de "Hadba" ("la bossue") ont été détruits le 21 juin par les jihadistes qui les ont fait exploser. Situés dans le Vieux Mossoul, ils étaient considérés comme des monuments emblématiques de Mossoul dont l'EI s'est emparé en 2014.

À écouter également dans ce journal

- Murielle Bolle, témoin-clé de l'affaire Grégory, a été mise en examen jeudi pour "enlèvement". Plus de 32 ans après les faits, l'accusation considère qu'elle a joué un rôle dans l'enlèvement de l'enfant, qui avait été retrouvé mort dans la Vologne.



- Dans le Val de Marne, un Arménien de 43 ans a foncé, avec son 4x4, sur la mosquée de Créteil, heurtant les poteaux et les barrières de sécurité, sans faire de blessés. L'homme qui avait pris la fuite a été interpellé peu de temps après, à son domicile. L'homme ferait l'objet d'un suivi psychologique. Les responsables de la mosquée estiment qu'un "drame a été évité de justesse".



- Après des mois de mobilisation, les salariés de GM&S seront enfin fixé sur leur sort ce matin. Le tribunal de commerce de Poitiers doit dire à 10h30 si l'usine ferme où si elle est reprise. L'entreprise GMD a quant à elle déposé son offre de reprise partielle, hier soir.



- Édouard Philippe a dénoncé un "dérapage" budgétaire de 8 milliards d'euros légué par le précédent gouvernement et annoncé de nouvelles économies pour faire face à cette situation "inacceptable". De son côté, Christian Eckert, ancien secrétaire d'État au Budget, estime que le Premier ministre "cherche une échappatoire pour ne pas tenir les engagements de campagne".



- La nouvelle version du décret anti-immigration de Donald Trump est entrée en vigueur hier soir. Le dispositif censé prévenir l'arrivée de "terroristes étrangers" interdit temporairement l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de six pays musulmans (Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen), ainsi qu'aux réfugiés du monde entier.



- L'emblématique président de Montpellier (L1) Louis Nicollin, surnommé "Loulou", est mort jeudi, le jour de ses 74 ans, après avoir fait un malaise dans l'après-midi près de Nîmes, a annoncé le club sur Twitter.