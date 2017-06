publié le 29/06/2017 à 20:47

Une voiture a essayé de faucher plusieurs personnes devant la mosquée de Créteil ce jeudi 29 juin. Le conducteur aurait tenté de percuter plusieurs fidèles sortant du bâtiment religieux, vers 18h30, avant de prendre la fuite. Selon un communiqué de la préfecture de police, ce dernier a "heurté à plusieurs reprises les plots et barrières placées en protection de la mosquée". Aucune personne n'a été blessée.



Le conducteur, qui a rapidement été interpellé, sans incident, à son domicile, est d'origine arménienne. S'il n'était ni alcoolisé, ni sous l'emprise de stupéfiants, certains antécédents psychiatriques sont connus, sans avoir plus de détails, selon nos informations. Sur son site internet, Le Parisien annonce que l'individu voulait "venger le Bataclan et les Champs-Élysées".

Le maire de la commune du Val-de-Marne s'est rendu sur place alors que de nombreux policiers sont encore déployés dans cette zone.



De son côté, le préfet de police, Michel Delpuech "condamne fermement ces faits et met tout en oeuvre pour que l'enquête permette de préciser les motivations du conducteur et de déterminer sa responsabilité pénale". L'enquête a été placée sous l'autorité du procureur de la République et diligentée par le service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne.

#Creteil Interpellation d'un individu ayant heurté les barrières de protection d'une mosquée. Pas de blessé. pic.twitter.com/uicktg0iFH — Préfecture de police (@prefpolice) 29 juin 2017