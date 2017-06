publié le 30/06/2017 à 07:24

Les magistrats financiers ne se cachent pas derrière leurs hermines. Ils parlent de manipulation des chiffres lors de l'exécution du Budget 2016. Ensuite Il y a l'importance du trou. Michel Sapin et Christian Eckert nous avaient annoncé un déficit inférieur à la réalité de 9 milliards. Il va falloir les trouver en urgence. Une précipitation meurtrière pour le programme du président Macron qui n'a que quelques mois pour redresser la barre. Enfin, on ne peut qu'être sévère quand on découvre que l'équipe Hollande a organisé en 2016 une dérive budgétaire équivalente à l'ensemble des trois années précédentes.



Édouard Philippe sait que si rien n'est fait, son année 2018 est d'ores et déjà sérieusement compromise : les recettes de l'État vont mécaniquement diminuer de 6 milliards l'an prochain. C'est le résultat des dernières décisions du quinquennat Hollande, qui avait engagé une baisse de l'impôt sur les sociétés ou une amélioration du CICE. Moins de recettes d'une part, plus de dépenses à couvrir de l'autre : de quoi fragiliser toutes les réformes et promesses programmées pour 2018.

Les chantiers sont bien cernés. Le premier, c'est celui de la Fonction publique, avec la réduction de la masse salariale qui représente 25% du total des dépenses. Le gel du point d'indice, c'est 2 milliards d'euros. Celui de l'avancement automatique des fonctionnaires, c'est 3 milliards. Le non-remplacement d'un agent à la retraite sur deux, c'est 600 millions. Une augmentation de 1% du temps de travail permettrait d'économiser 930 millions. Au total, les trois fonctions publiques peuvent contribuer pour 6 à 7 milliards à brève échéance.



Il y a ensuite les niches fiscales. Leur total s'élève à 86 milliards. Inutile de souligner que l'on peut faire aussi bien avec beaucoup moins de cadeaux fiscaux. On a les même possibilités pour les 100 milliards d'investissements des administrations, souvent mal contrôlés et pas toujours efficaces. Le troisième volet concerne l'éducation, le logement et l'emploi. Là encore Bercy considère qu'il y a de 5 à 7 milliards récupérables à court terme. Les marges existent.



La faiblesse de ce catalogue, c'est qu'il impose une Loi de finances rectificative. Emmanuel Macron s'est engagé à ne pas y recourir. La violence de la charge de la Cour des comptes pourrait lui offrir une belle occasion de se dédire à bon compte.