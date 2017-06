publié le 30/06/2017 à 07:32

Airparif a publié jeudi 29 juin les chiffres de la pollution en Île-de-France pour 2016. La pollution quotidienne chronique (pollution aux particules fines et aux dioxyde d'azote) a légèrement baissé, grâce au renouvellement du parc automobile. Une voiture diesel aujourd'hui pollue vingt fois moins qu'il y a quinze ans, et les gens finissent par changer. Autre raison : les restrictions de trafic commenceraient à faire effet. Paris a interdit en semaine, la journée depuis juillet 2016, les vieux diesel d'avant 1997. Airparif ne parle pas, en revanche, de l'effet de la fermeture des voies sur berge : l'impact n'est pas prouvé encore.



Cela va un peu mieux. Mais il y a toujours près d'un million et demi de Franciliens et un Parisien sur deux qui respirent tous les jours un air toxique, aux taux de pollution systématiquement supérieur aux normes européennes. Ce sont les gens qui habitent le long de grands axes routiers. La France fait l'objet de poursuites de la part de Bruxelles, car elle ne respecte pas les normes de qualité de l'air.

Samedi 1er juillet, une nouvelle étape sera franchie à Paris. Les vignette antipollution Crit'air numéro 5 (cela concerne toutes les voitures diesel immatriculées avant 2001) ne pourront plus rouler en semaine. Elles représentent 3% du parc automobile. Mais comme ce sont les plus polluantes, si l'interdiction est bien appliquée, on devrait commencer à vraiment sentir l'impact avec une baisse attendue de 15% des émissions d'oxydes d'azote et de 8% de particules fines.