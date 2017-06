publié le 30/06/2017 à 06:41

RTL avait révélé mi-mai le lancement du premier achat groupé dans les télécoms, par l'association de consommateurs Familles de France et le comparateur Selectra. Résultat : plus de 87.000 personnes se sont pré-inscrites, pour faire jouer la force du nombre pour négocier les tarifs de leurs abonnements Internet et forfaits mobiles.



L'appel d'offres a reçu trois réponses. Familles de France et Selectra ont donc finalement choisi de retenir l'offre de l'opérateur SFR, qui proposera une remise mensuelle de 15% sur les offres box (avec engagement de 12 mois) et sur les offres mobiles pendant toute la durée de l’abonnement. Cette offre est compatible avec les promotions en cours, les séries limitées en cours de commercialisation, les options additionnelles (ex : bouquet TV en option) et les remises multipack.



Elle donnera par ailleurs accès à un service client dédié : une cellule composée des meilleurs experts SFR. L'inscription, sans engagement mais permettant de recevoir le détail de l'offre négociée et ses modalités de souscription, reste ouverte jusqu'à ce soir vendredi 30 juin sur club-telecom.selectra.info/fdf. Une fois l'offre négociée reçue, libre à chacun de confirmer, ou de refuser d'y adhérer.