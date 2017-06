Affaire Grégory : Murielle Bolle est mise en examen pour enlèvement

et AFP

publié le 29/06/2017 à 21:39

Murielle Bolle, témoin clé dans l'enquête sur la mort du petit Grégory en 1984, a été mise en examen ce jeudi 29 juin pour "enlèvement", a annoncé son avocat Jean-Paul Teissonnière. À l'époque âgée de 15 ans, Murielle Bolle avait livré un témoignage accablant son beau-frère Bernard Laroche, inculpé sans attendre avant de se rétracter.



Un retour en arrière qui avait conduit à la libération de Bernard Laroche, début 1985, avant qu'il ne soit tué peu après par son cousin, Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. Après cette décision, son avocat, maître Jean-Paul Teissonnière, a évoqué un sentiment "de colère, d'incompréhension et d'amertume".

Plus de 32 ans après les faits, l'accusation considère désormais qu'elle a joué un rôle dans l'enlèvement de l'enfant, âgé de 4 ans au moment des faits, qui avait été retrouvé mort, pieds et mains liés, dans la Vologne.



