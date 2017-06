Louis Nicollin, le président du club de Montpellier, est décédé

publié le 29/06/2017 à 18:57

Tragique parallèle. Deux jours après la disparition de l’ancien attaquant Stéphane Paille le jour de ses 52 ans, le monde du football a perdu une de ses plus grandes figures contemporaines, Louis Nicollin, également le jour de son anniversaire, 74 ans. Le président de Montpellier depuis 1974 se trouvait dans un restaurant du Gard lorsqu’il a été victime d'un malaise cardiaque. Transporté d'urgence à l'hôpital de Nîmes, il s’est éteint dans en début de soirée.



Né le 29 juin 1943 à Valence, dans la Drôme, celui qui deviendra "Loulou" pour l’essentiel des acteurs du ballon rond et les Montpelliérains prend la direction de l’entreprise familiale de collecte de déchets en 1977, créée dans le département du Rhône par son père. Il l’implantera progressivement dans toute la France, mais aussi au Maroc ou au Portugal, jusqu’à devenir le 3e opérateur français du secteur.

Trois ans plus tôt, Louis Nicollin est devenu le président du club de football alors amateur Montpellier Paillade Sport Club. Grâce à ses fonds personnels et à l’appui du maire Georges Frêche, le club grimpe les échelons et rejoint la première division en 1980. Il n’y reste qu’un an mais y revient en 1987, deux ans avant de prendre le nom actuel de Montpellier Hérault Sport Club. Les retours en D2 (2000-2001) puis en Ligue 2 (2004-2009) sont vite digérés. En grande partie grâce à son président, le MHSC se redresse toujours et remporte même le titre de champion de France en 2012, au nez et à la barge du PSG version Qatar.

Des stars et des polémiques

Immédiatement reconnaissable de par son accent, sa gouaille et son franc-parler, « Loulou », personnage attendrissant, passionné et volcanique se fait régulièrement remarquer par des sorties médiatiques sans langue de bois et des expressions vulgaires. En octobre 2009, il traite l’Auxerrois Benoît Pedretti de "petite tarlouze" après une défaite. Il s’excuse le lendemain mais est condamné à quatre mois d’interdiction de toute fonction officielle, dont deux avec sursis, pour « propos discriminatoires et menaçants ».



Nicollin, qui déléguait de plus en plus de responsabilités à son fils Laurent ces dernières années, c’est aussi l’homme qui aura fait signer Laurent Blanc, Éric Cantona, le Camerounais Roger Milla ou le Colombien Carlos Valderama. Outre le sacre de 2012, le club aura également remporté sous sa présidence une Coupe de France en 1990 et atteint les quarts de finale de la Coupe des Coupes en 1991.

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre Président Louis Nicollin ce jeudi 29 juin pic.twitter.com/awamm3p8dU — MHSC (@MontpellierHSC) 29 juin 2017