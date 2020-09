publié le 30/09/2020 à 13:59

Les vrais chiffres de la délinquance. Il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénonçait un "ensauvagement de la société", son ministère vient de publier les chiffres annuels de la délinquance sur 2019, et on constate que sa petite phrase ne correspond pas forcément à la réalité.

En 2019, le ministère a relevé 880 victimes d'homicides, c'est 4% de plus qu'en 2018, mais c'est une augmentation toute relative car un an plus tôt, le nombre d'homicides avait largement chuté. Les violences sont en hausse de 8% sur un an, mais on ne parle pas là de violences sur la voie publique mais plutôt des violences intrafamiliales.

De leur côté, si les violences sexuelles augmentent de 19%, cela ne signifie par forcément que les viols et agressions sexuelles sont plus nombreux, mais plutôt que les victimes déposent plainte plus fréquemment depuis que le mouvement #Metoo a commencé en 2017. La hausse est constante depuis.

Les escroqueries à la carte bancaire augmentent de 11% en un an, alors que les chiffres étaient stables les années précédentes : environ 360 000 victimes, notamment concernées par les arnaques en ligne. En revanche, on n'observe pas d'augmentation du nombre de cambriolages : 230.000 plaintes ont été enregistrées en 2019, comme l'année précédente.

À écouter également dans ce journal...

Explosion à Paris - Une explosion a été entendue dans toute la région parisienne mercredi matin. Elle est due à un avion de chasse de l'armée de l'air qui a décollé d'urgence de Saint-Dizier (Haute-Marne) en raison d'une perte de contact des contrôleurs aériens avec un avion civil. À 11h57, il a passé le mur du son à l'Est de Paris, ce qui a provoqué une forte explosion.

Pauvreté - Depuis le confinement, le Secours populaire a vu arriver 45% de demandeurs supplémentaires inconnus, dont beaucoup d'intérimaires et d'étudiants. La précarité s'est installée très vite selon l'association qui redoute une crise économique sans précédent.

Reconstruction de Notre-Dame - La Cour des Comptes demande un peu de clarté parmi les 824 millions d'euros de dons reçus depuis l'incendie de la cathédrale en avril 2019, soit 338.000 dons. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, demande une transparence parfaite et plus d'informations pour les donateurs.