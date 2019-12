Pauvreté : de plus en plus de familles dans la rue alerte Emmaüs

publié le 25/12/2019 à 19:08

L'une des causes du problème, ce sont les logements vacants. Selon l'INSEE, ils seraient plus de 3 millions soit 1 million de plus qu'il y a dix ans. Les responsables des associations tentent de faire bouger les choses. Ce mercredi 25 décembre, l'association Droit au logement a manifesté à Paris.



Emmaüs alerte à nouveau sur la situation préoccupante des familles qui dorment dans la rue. On compte 500 enfants qui dorment dans la rue chaque soir à Paris et il y aurait même eu 146 naissances dans les rues cette année.

Les centres d'accueil de jour sont complètement saturés. Les trois quarts des demandeurs ne trouvent pas de solution pour la nuit. Les bénévoles font face à un système toujours saturé malgré un effort plus important du gouvernement cette année.

Le délégué général de l'association le reconnaît mais nuance cet effort : "150.000 places en hébergement d'urgence donc il y a des efforts qui ont été fait. Mais il y a encore des personnes à la rue. Les explications sont plurielles : la massification de la pauvreté, le travail qui ne protège plus de la précarité. Il faut sortir de cette opposition SDF traditionnels contre migrants et familles contre personnes isolées", recommande-t-il.

La mairie de Paris a déjà pour cela annoncé l'ouverture de 1.000 places en plus dès cette semaine, en renfort.

