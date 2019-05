Larousse et Robert, la guerre des mots

publié le 18/05/2019 à 09:42

Amis des mots, cette semaine, c’est Noël ! Noël en mai ?, me demanderez-vous. Oui ! Le Petit Larousse et son cousin le Petit Robert viennent de faire paraître leurs éditions 2020. Pour moi, c’est Noël ! D’autant que le millésime de 2020 évoque déjà la nouvelle année, alors que nous n’en sommes pas encore à la moitié de 2019.

J’ai l’impression qu’ils sortent de plus en plus tôt chaque année, comme pour couper l’herbe sous le pied du concurrent. Cette fois, Larousse a grillé Robert d’une semaine. Enfin, vous l’avez compris, ce n’est pas moi qui m’en plaindrai : pour moi, les nouveaux dicos, ce n’est jamais trop tôt.

Victor Hugo a écrit : "la langue française n’est point fixée et ne se fixera point ". La preuve qu’il avait raison ? On ne dit plus point dans le sens de pas ! C’est pour cette raison que chaque année les dictionnaires sortent une nouvelle édition.



Lequel faut-il préférer ?

Les deux ! Le Larousse est un peu ma bible, vous avez dû le remarquer, je m’y réfère régulièrement. Il présente environ 60.000 définitions, comme le Robert, mais il possède aussi une section de près de 30.000 noms propres. Il est très illustré, ce qui le rend plus accessible aux enfants.



Très fiable en matière d’orthographe, il est aussi ultrapratique, avec des onglets de couleurs pour repérer le classement par lettres sur la tranche de l’ouvrage – un gain de temps conséquent pour des gens qui l’ouvrent comme moi plusieurs dizaines de fois par jour.



Les définitions du Robert sont plus complètes, avec la prononciation en phonétique, l’étymologie, des exemples des différents sens de chaque mot, des emplois tirés de la littérature, des synonymes et même des antonymes.

Le Petit Robert présente une allure plus savante, sans illustrations, avec un papier ultrafin pas très facile à manipuler. Mais c’est aussi grâce à ce papier que le Robert, avec près de 3 000 pages, présente un encombrement comparable à celui du Larousse, qui n’en compte que 2 000.

Quels sont les mots nouveaux cette année ?

Alors, quels sont les mots nouveaux cette année ? Le Petit Larousse 2020 entérine 'cybercrime', 'fachosphère' et 'cliver', avec le sens de "diviser profondément". Plus réjouissant, il adopte 'alphabêt'e, qui désigne au Maroc et au Burundi une personne qui sait lire et écrire, et 'klouker', synonyme de "se goinfrer" en Bretagne.



Robert de son côté opte pour 'cryptomonnaie' (qui désigne une monnaie numérique comme le bitcoin), 'scrolle' (ce qu’on fait quand on fait défiler les pages internet avec la roulette de la souris) et, pour revenir à Noël, le merveilleux cadeauter, qui correspond dans certains pays d’Afrique à l’action d’offrir un cadeau.



