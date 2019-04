Doit-on dire "PNC, à vos postes" ou "à votre poste" ?

publié le 28/04/2019 à 09:08

J’ai reçu cette semaine un message d’un steward féru de langue française, Laurent Barel, qui se trouve dans une grande détresse linguistique. Impossible de l’abandonner en si mauvaise posture. "Chère Muriel, m’écrit-il, je suis navigant chez Air France. Nous sommes munis de procédures sécurité recelant des annonces d’urgence. Or, depuis vingt ans, une annonce me cisaille les tympans : "PNC à vos postes"." Un message que l’on entend, me semble-t-il, pendant les procédures de décollage ou l’atterrissage.



"Or, chaque PNC n’a qu’un seul poste", s’agace Laurent. "Ce qui fait de l’adjectif possessif "vos" une faute de français. On devrait dire PNC à VOTRE poste." (Pour les curieux, je précise que PNC signifie "personnel navigant commercial", un sigle qui désigne les stewards et les hôtesses). De la même manière, argumente notre linguiste volant, "il ne viendrait à l’idée de personne de dire : "Reprenez vos souffles, Pensez à vos avenirs, Puis-je avoir vos attentions, etc."



Laurent a raison, mais c’est un sujet compliqué, sur lequel l’usage est incertain. Dans les exemples qu’il a donnés, c’est clair, le singulier s’impose : "Messieurs, reprenez votre souffle, les enfants, pensez à votre avenir, Mesdames, puis-je avoir votre attention ?, etc." Singulier obligatoire encore quand un même objet est possédé par plusieurs personnes : "Tes frères et toi, vous aimez votre mère".

Mais quand on veut insister sur le fait que chacun possède son propre objet, différent de celui du voisin, alors on est parfois amené à utiliser le pluriel, pour éviter toute confusion. "Jeanne et toi, vous aimez vos maris" (et non votre mari), dira-t-on parfois pour éviter toute confusion polygame.

On parle et on écrit avant tout pour être compris

Il est toujours préférable de mettre le possessif au pluriel, quitte à ce que la formulation soit moins élégante, que risquer une confusion : on parle et on écrit avant tout pour être compris ; autrement, à quoi bon ?



J’ai eu cette semaine en corrigeant un article du Monde, un cas de conscience du même genre. Il s’agissait des harkis, et une phrase disait : "Ces anciens combattants et leurs familles seraient aujourd’hui 450 000." Ici, c’est le possessif leur, mais le problème est le même. A priori, chaque ancien combattant a une seule famille, donc on devrait écrire "leur famille" au singulier. Mais ce singulier pourrait aussi faire croire qu’ils sont 450 000 à appartenir à la même famille.



J’ai donc décidé de mettre "leurs familles" au pluriel. Pour revenir à la question de Laurent, sa solution au singulier, "PNC à votre poste", est bien sûr la plus élégante, car ici, nul doute que chaque personne a son propre poste… mais on ne peut pas dire non plus que celle choisie par Air France soit franchement fautive !



Voilà, j’espère que ces explications permettront aux tympans de Laurent de mieux supporter les prochains vols.