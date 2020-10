La voiture électrique séduit au-delà des grandes villes

La carte de France des voiture électriques et hybrides: on n' en vend pas que dans les grandes villes

publié le 02/10/2020 à 09:42

Les modèles hybrides et électriques sont aussi les stars des campagnes et des banlieusards. Paris reste la ville où on vend le plus de modèle 100% électrique mais derrière, on retrouve à peu près au même niveau les départements comme le Val-d'Oise, la Haute-Savoie, les Bouches-du-Rhône... C'est ce que révèle une étude du cabinet de statistique de constructeurs automobiles AAA Data.

Lorsque Peugeot avait lancé les 106 électriques dans les années 90, les seules qui avaient été achetées l'étaient à la campagne, où on les rechargeait à l'arrière de la maison pendant plusieurs jours.

Dans ces régions-là plus qu'ailleurs pour des raisons opportunistes, car certaines régions proposent des aides pour financer l'achat d'un modèle hybride ou électrique. Ce sont également des départements où il y a un fort pouvoir d'achat : proximité avec de la Haute-Savoie avec la Suisse, des villes comme Enghien ou Montmorency dans le Val-d'Oise... Le modèle hybride remplace le véhicule familial et le tout électrique et souvent une deuxième voire une troisième voiture.

Le même cabinet AAA Data avait montré il y a quelques mois que les ménages qui avaient une voiture 100% électrique avaient aussi souvent un gros SUV qui émet plus de 173g de CO2. Cela nécessite quand même une certaine surface financière.

L'écologie : un luxe de riche ?

Ce n'est pas une philosophie lorsqu'on voit le parc automobile de ces familles-là. Mais on l'a vu, avec les primes à la conversion exceptionnelles de l'après-confinement, ce sont des ménages aisés qui en ont profité. PSA a pu écouler des hybrides rechargeables qui sont des modèles qui coûtent 25% plus cher et valant plus de 45.000 euros pièce.

L'hybride correspond bien au mode de vie de celui qui habite en grande banlieue, ou qui a plus de kilomètres à faire pour aller travailler. La moitié des Français vit à moins de 15km de son lieu de travail.

Le virage de l'électrique franchi en France

La France a bien pris le virage de l'hybride et de l'électrique, les chiffres sont assez impressionnants. Il y a plusieurs facteurs qui jouent en facteur de cette conversion. Les constructeurs doivent diminuer leurs émissions de CO2 s'ils veulent éviter les malus. La prime du printemps a boosté ces modèles plus chers qui correspondent aussi aux attentes des consommateurs.

Et puis les maires écolos de grandes villes sont en train de bannir les moteurs thermiques. Sur les 9 premiers mois, près de 20% des voitures vendues (électriques, hybrides) qui sont plus "propres". On a doublé le score par rapport à l'année dernière. 220.556 modèles depuis janvier contre 362.000 diesels vendus. En volume, on se rapproche. Le diesel ne représente plus qu'un tiers des ventes, contre 57% il y a 5 ans.

Amazon, indicateur du taux de contamination aux USA

Pour connaître le taux de contamination aux États-Unis, demandez à Amazon ! Près de 20.000 salariés du géant du e-commerce ont eu le Covid. Cela représente un taux d'infection de 1,44% des effectifs. Amazon fait travailler près d'un million et demi de personnes aux États-Unis, ça représente un bel échantillon. Le chiffre est un peu inférieur aux statistiques officielles qui parlent de 2% des Américains touchés.



Amazon prévoit de faire 50.000 tests par jour sur 650 sites d'ici novembre. Pas idiot de demander aux entreprises et à la médecine du travail de gérer les tests. En France, c'est impossible, pour préserver le secret médical.

La note : 18/20 à Catherine MacGregor

Qui est Catherine Catherine MacGregor ? C'est très certainement la future directrice générale d'Engie. Elle devrait être désignée aujourd'hui et sera la seule patronne du CAC40. Elle remplacera Isabelle Kocher qui avait quitté ses fonctions en février.