publié le 09/06/2020 à 19:06

C'est une bonne nouvelle pour les Français. La prime à la conversion, sorte de prime à la casse, sera maintenue "jusqu'à la fin du mois de décembre". C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ce mardi 9 juin sur RTL.

Le dispositif, sous conditions de revenus (revenu fiscal de référence relevé à 18.000 euros), prévoit une prime pour l'achat d'un véhicule récent (neuf ou d'occasion) en échange de la mise au rebut d'un véhicule ancien. En cas d'achat d'une voiture récente essence ou diesel, son montant est fixé à 3.000 euros, et à 5.000 euros pour un véhicule électrique.

Bruno Le Maire a précisé que cette prime à la conversion concernait 200.000 véhicules. "Nous avons un stock car les primes sont très élevées", a-t-il justifié, ajoutant que c'était "le moment de se rendre dans les concessions".

Le ministre a également été interrogé sur le marché de l'automobile en France, en forte baisse ces derniers mois en raison du confinement. "En avril dernier, on avait des commandes de voitures qui étaient de 10% de ce que c'était en 2019 à la même période et en mai, on est remonté à 50%, a-t-il précisé.

En juin, "nous devrions être dans un retour à la normale sur les achats de véhicules en France", a-t-il assuré, évoquant "un redressement spectaculaire". "Les primes incitent les Français à retrouver le chemin des concessions."