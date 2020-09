Quand Peugeot réfléchissait à une voiture électrique dès 1941

publié le 26/09/2020 à 09:31

Mais d'où vient donc le logo Peugeot ? À l'origine, Peugeot avait pris le lion comme emblème car les frères Peugeot fabriquaient des outils, et choisissaient donc le roi des animaux qui symbolise souplesse de la lame et rapidité de coupe. À Hérimoncourt dans le Doubs, on découvre toutes les archives de l'histoire de la marque.

Xavier Crespin, directeur de l'aventure Peugeot-Citroën : "Le site a été inauguré en 2010 pour protéger tous les contenus patrimoniaux de l'histoire de cette épopée. C'est 7,5 km linéaire d'archives. C'est le troisième centre d'archives privées en France. C'est 4,5 millions de photos, des dessins, des affiches, c'est incroyable".

On y trouve des pépites. Il y a notamment ce registre de comptabilité "du 26 septembre 1810 où Jean-Pierre Peugeot, Jean-Frédéric Peugeot et Jacques Maillard-Salins injectent chacun 10.000 francs de l'époque dans la nouvelle société de l'époque. C'est de là qu'on date le début de l'aventure industrielle Peugeot", explique Mathieu Petitgirard, conservateur du musée.

Une voiture électrique en 1941

On trouve également en 1941 un dessin de prototype de voiture électrique. "À l'époque, le carburant se fait rare, plusieurs fabricants, notamment Peugeot, recherchent des alternatives. Peugeot va produire la VLV, un prototype de voiture électrique en 377 exemplaires. La Poste et les médecins étaient à l'époque les destinataires de ces voitures", raconte le conservateur.

Pour cet anniversaire, Peugeot dévoile d'ailleurs une 508 hybride sportive de 360 chevaux. C'est la plus puissante voiture de série jamais construite par le constructeur. Elle sera lancée en février.