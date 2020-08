La Réunion : rougail de saucisse, cari de poulet et rhum

publié le 21/08/2020 à 13:10

L'émission culinaire durant votre été, c'est "RTL vous régale". Chaque jour, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange font le tour de France des régions, à la découverte des produits de notre terroir. L'occasion de rencontrer les artisans, maraîchers, restaurateurs et autres producteurs qui font toute l'année la fierté de leurs régions. Et pour la dernière émission de l'été, direction les outre-mers, et l'île de la Réunion.

On pourrait vous parler longtemps de cette île, tant elle représente un véritable kaléidoscope d'images, entre pitons aiguisés, lagons verts et bleus, ou lave noire près du Piton de la Fournaise. Un célèbre volcan régulièrement en éruption, l'un des plus actifs au monde, et qui donne toujours des images plus impressionnantes les unes que les autres. Il est l'attraction numéro 1 des touristes, au sein d'une île avant tout faite pour la randonnée, et où la nature est omniprésente. Omniprésente, comme l'architecture créole, dans sa capitale, Saint-Denis. Là-bas, on profite de l'Océan, en l'absence de plages. Un métissage qui fait partie de l'identité de l'île, et également présente dans l'assiette...

La cuisine réunionnaise est unique, car c'est un fabuleux métissage de cultures malgaches, hindous, européens, ou encore chinois. Parmi eux, les samoussas, le cari, ou encore le pâté créole. L'île est également réputée pour sa vanille de qualité. Enfin, Luana vous donne tous les secrets du rougail de saucisse, plat traditionnel à la Réunion.

Les évidences : Cari, rougail, samoussas et pâté

Les évidences culinaires sur l'île sont nombreuses. Un repas traditionnel sans cari est presque impensable. Aux poulets, aux poissons ou encore aux langoustes, on met quasiment ce qu'on veut dedans. Presque identique, le rougail se cuit différemment. Un plat fréquent dans les restaurants, avec notamment le rougail-saucisse, le choix de Luana aujourd'hui.

Beignets originaires d'Inde, les samoussas se composent d'une pâte frite, garnie de légumes. Un mets populaire dans plusieurs régions, mais très consommé à la Réunion. Impossible non plus de se rendre sur cette magnifique île sans goûter au pâté créole. Présenté sous forme de tourte, avec une pâte brisée ou briochée, il est aux Réunionnais ce que la dinde aux marrons est aux habitants de la métropole...

Le choix de Luana : Le rougail de saucisse

Luana Belmondo nous donne la recette de son rougail de saucisse.

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

L'ambassadeur : Cyril Isautier, les rhums Isautier

Installés dans l’île depuis 1832, les frères Isautier s’allient à une puissante famille de propriétaires terriens, les Orré. Les deux frères épousent alors deux femmes de la famille Orré. Associés en affaires, les frères et leurs épouses fondent en 1845 l’entreprise familiale, dont les activités se concentrent alors sur la production de sucre et de rhum.

Cyril Isautier, directeur des rhums Isautier, nous raconte les 3 étapes importantes pour fabriquer du rhum.

