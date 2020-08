L'Anjou : vins, pâté, échalote et anguille...

publié le 19/08/2020 à 13:49

"RTL vous régale", c'est chaque jour une région, ses spécialités, ses incontournables, ses surprises, ses produits et ses petites pépites ! Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, l'émission vous emmène faire le tour de France des régions. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les produits de notre terroir, en compagnie des artisans, restaurateurs, maraîchers et producteurs qui font la fierté de leurs régions.

"L'Anjou, la douceur angevine", une formule du poète Joachim Du Bellay. Aujourd'hui département du Maine-et-Loire, le terme historique "Anjou" est encore présent sur le logo du département. Avec sa capitale, Angers, l'Anjou se visite entre plaines, bocages, coteaux de tuffeau, troglodytes, vignobles, mais toujours avec une invitée : la Loire, profitant de la moindre faiblesse des rives pour s'étaler et prendre ses aises. Mais à Angers, c'est la Maine qui passe, et non la Loire. Ville jeune et estudiantine, Angers est une ville très vivante. Son château, composé de 17 tours, est l'emblème de la ville, et offre une jolie vue sur la Maine et ses environs. Des trésors que l'on retrouve aussi à Saumur, avec sa sublime vieille ville. Et que dire de ce dernier coup de cœur qui se présente à nous sur la balade de l'Anjou, Montsoreau, magnifique bourgade classée "Plus Beau Village de France". Un patrimoine à visiter à vélo, ou en randonnée.

Pour les gourmands, l'Anjou est un véritable terrain de jeu, avec en premier lieu, le vignoble d'Anjou et de Saumur. 179 millions de bouteilles y sont produites chaque année. L'occasion aussi de déguster les crémets d'Anjou, ce délicieux mélange de crème fouettée et de blanc d’œufs battus en neige. Au menu également, les anguilles fumées, poisson d'une grande finesse. Sans oublier l’échalote d'Anjou, qui bénéficie depuis 2015 d'une IGP...

L'évidence : le vignoble d'Anjou

3ème région viticole de France, le vignoble d'Anjou et de Saumur mobilise plus de 2000 vignerons. S’étendant autour du Layon, de l'Aubance et de la Loire, ces vignobles regroupent 27 appellations, des cépages variés d'une extrême richesse, et une grande diversité de sols. Jean-Sébastien vous raconte l'histoire de ces magnifiques vignobles.

Le choix de Luana : filet de sandre en croûte de chorizo à la crème d'ail

Luana Belmondo nous donne la recette de son filet de sandre en croûte de chorizo à la crème d'ail.

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

L'ambassadeur : Thomas Isle, journaliste dans "La Quotidienne"

Angevin de naissance, Thomas Isle est aujourd'hui journaliste dans "La Quotidienne" sur France 5. Il nous raconte ses souvenirs et ses adresses culinaires au cœur de l'Anjou.

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !