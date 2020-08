Seine-Maritime : Bulot, lait et vaches normandes... En direct de Dieppe

et Luana Belmondo

"RTL vous régale", c'est votre émission culinaire de l'été ! Chaque jour, l'équipe part faire le tour de France des régions, pour découvrir ou redécouvrir les produits de notre terroir. L'occasion de rencontrer les restaurateurs, artisans, maraîchers et autres producteurs qui font toute l'année la fierté de leur région.

Emission spéciale aujourd'hui puisque Luana Belmondo, Jean-Michel Zecca et Jean-Sébastien Petitdemange sont en direct de Dieppe. Escapade iodée la plus proche de Paris, la ville de Dieppe est posée entre deux hautes falaises sur la côte d'Albâtre. C'est, depuis l'époque des conquêtes vikings, un port convoité par tous. Dieppe est à la fois une destination, une cité de culture, mais également un lieu ou un terroir se distingue...

La pêche est une activité importante à Dieppe. Le bulot y est principalement pêché. Il doit sa très large diffusion, au développement des procédés de cuisson qui ont rendu plus simple sa consommation et sa commercialisation. On y fabrique aussi du bon lait, provenant de vaches locales au sein de fermes du coin...

L'évidence : Le bulot

A l'origine, le bulot servait principalement d'appât pour attraper les cabillauds (morues), lors de la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Mollusque gastéropode d'eau froide, dont l'aire de répartition s'étend sur l'Atlantique nord, la Manche et la Mer du Nord, le bullot est tellement apprécié en Normandie que de nombreux noms locaux lui ont été attribué : calicoco, ran, bavoux...



Mahmoud Hamza, marin pêcheur à bord du "Sté-lorient", nous explique toutes les astuces pour la pêche au bulot.

L'ambassadrice : Justine Throude et son entreprise de fumage de poisson

Du saumon à l’espadon en passant par le bulot, le maquereau et bien évidemment la coquille Saint-Jacques : Céline Throude met en valeur les produits de la mer grâce à un fumage artisanal et des recettes soignées. Le local a été mis à disposition par le syndicat mixte du port de Dieppe, qui cherche à diversifier son activité.

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

