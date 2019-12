La dinde : oiseau d’Inde ou de Turquie ?

publié le 29/12/2019 à 10:38

Oui, en cette période d’agapes, amis des mots, je donne dans la volaille festive. Il y a quelques mois, lors d’une chronique sur des erreurs qui étaient entrées dans la langue française, j’avais donné l’exemple de la dinde, ainsi nommée parce qu’on l’a découverte en Amérique, à l’époque des conquistadors, qui croyaient être arrivés aux Indes.

Quand ils y sont tombés nez à bec, en 1521, avec ce volatile étonnant, ils l’ont baptisé "poule d’Inde", appellation rapidement simplifiée en "dinde" tout court et sans apostrophe. Le cochon d’Inde a subi la même erreur de boussole, puisque lui non plus ne vient pas d’Inde mais d’Amérique.

Mais il y a encore plus fort. C’est Alain qui, à mon adresse langue@rtl.fr, m’écrit qu’"Il existe une certaine habitude de nommer ce volatile par des expressions géographiques qui le lient à un autre pays que le sien". En effet, quand notre langue semble croire que cette volaille vient de l’Inde, les Anglo-Saxons l’appellent turkey, qui désigne la Turquie en anglais, tandis que les Brésiliens et les Portugais l’appellent peru (Pérou).

Un étonnent mélange de culture

Quel bazar, n’est-ce pas ? Attendez, ce n’est pas fini. Un autre auditeur, Robin, m’apprend qu’en Turquie, justement, on l’appelle hindi ("d’Inde", donc, comme en français), qu’en hindi, on l’appelle peru, comme en portugais, tandis qu’en arabe on l’appellerait "poulet grec" et en grec "poulet français".

En Islande et en Lituanie, on parle d’"oiseau de Calcutta". Or ce malheureux volatile a bien été rapporté en Europe par les Espagnols lors de la conquête du Mexique - donc pas plus du Pérou que d’Inde ! Mais les Portugais croyaient que les Espagnols rapportaient l’oiseau de ce qu’ils appelaient alors le "Peru", et qui recouvrait à l’époque également l’Équateur, la Bolivie, et une partie de l’Argentine, du Chili et de la Colombie. Mais pourquoi les Arabes l’appelaient-ils "poulet grec" et les Grecs "poulet français" ? L’animal est sans doute tout bêtement arrivé chez eux en passant par ces pays.

Ne pas confondre avec "pintade"

Par ailleurs, si les Anglais ont appelé la dinde "turkey", c’est qu’ils l’ont confondue avec la pintade, une autre volaille exotique, qu’ils appelaient soit "Guinea fowl", soit "Turkey fowl" (poule de Guinée ou poule de Turquie). La pintade vient bien d’Afrique, si pas forcément de Guinée, et souvent elle arrivait en Europe via la Turquie, d’où le nom de "turkey" dont a été affublé par confusion la dinde, en provenance du Mexique !



À noter par ailleurs que, en anglais, "cochon d’Inde" se dit "Guinea pig" (cochon de Guinée), alors que cette mignonne bestiole vient elle aussi d’Amérique ! Il n’est pas rare que les langues soient bâties sur des tissus d’erreurs, et vous savez quoi ? J’adore ça !