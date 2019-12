Noël : quels cadeaux offrir aux amis des mots ?

publié le 21/12/2019 à 08:28

Si vous cherchez des idées de cadeaux, amis des mots, filez chez votre libraire. Vous y trouverez deux ovnis qui m’ont enchantée. Pour commencer, savez-vous ce que c’est qu’un calembour ? Un petit jeu de mots, bien sûr.

Certes, il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles à ce genre d’humour, mais il y en a d’autres, comme moi, que cela fait se gondoler de manière incontrôlable. Si vous avez ce genre de zèbre dans votre entourage, vous ne pourrez que le rendre hilare en lui offrant "Les Consonnes toujours deux fois", de Prunelle de Mézieux, aux éditions Le Castor Astral.

Les "cons" sonnent toujours deux fois ? Comme le facteur ? Meuh non ! Le titre du livre, c’est : "les consonnes", comme dans "les consonnes et les voyelles". C’est ça, un calembour : un petit jeu de mots basé sur la différence de sens entre des mots dont la prononciation est identique ou approchante.

Suggestion pour amis des calembours

"Les Consonnes toujours deux fois est l’ouvrage idéal de ceux qui aiment faire l’humour à plusieurs ou sur leur transat, en solitaire", explique l’auteure. Le livre est plein d’illustrations magnifiques, à la manière de ces réclames d’antan gravées. Vous y trouverez même des petites annonces, telle celle de ce "rugbyman, plaqué à la 9e minute, qui cherche une nouvelle compagne". Ou des aphorismes, comme celui-ci : "Mieux vaut le premier en mieux que le second en pire". Ou celui-là, qui résume bien l’esprit de ce livre : "Le bonheur est dans l’à peu près".

Donc, voilà : première suggestion de cadeau, pour amis des calembours, "Les Consonnes toujours deux fois", de Prunelle de Mézieux - évidemment, c’est un pseudo ! Mon deuxième coup de cœur, c’est un petit jeu tout simple qui s’appelle Mimetix. Il s’agit de faire deviner le plus d’expressions possible en les mimant. Ça peut se jouer à partir de 3 joueurs, mais c’est encore plus drôle à partir de 4, pour jouer par équipes.

Les mots en mime

Tenez, comment mimeriez-vous "se prendre un râteau" ? Ou "s’ennuyer comme un rat mort" ? Le jeu se joue en temps limité, un petit sablier vous laissant une minute pour faire deviner le maximum d’expressions. On a rigolé comme des baleines toute une soirée en essayant le jeu avec des copains (coucou Delphine, Philippe, Christophe et Jean-Christophe !). Je me suis bien ridiculisée en essayant de mimer l’expression "se faire des couilles en or". Vous vous moquez, amis des mots, mais comment vous auriez mimé ça, vous ?



La petite boîte en carton de Mimetix contient près de 500 expressions, vous avez vraiment de quoi vous amuser un moment, et découvrir ou redécouvrir plein de richesses de la langue française. Le jeu est accessible à toute la famille, à partir de 14 ans, selon les créateurs du jeu. Et d’ailleurs, j’ai une idée pour eux : une version enfants de Mimetix, ce serait formidable pour le prochain Noël !