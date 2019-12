publié le 22/12/2019 à 10:43

En emballant mes cadeaux, cette semaine (ou plutôt, pardon, en aidant le Père Noël à emballer ses cadeaux), je me suis demandé d’où venait le mot "cadeau". Figurez-vous que c’est surprenant.

Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avons parlé de l’étymologie du mot cadet, qui désigne le deuxième enfant d’une famille, ou celui qui suit n’importe quel enfant (mon frère cadet étant celui qui est né juste après moi).

Vous vous souvenez peut-être aussi que le mot "cadet" vient du gascon "capdet", ou "capdel", qui voulait dire "chef, capitaine". J’avais expliqué que "les chefs gascons venus servir dans les armées des rois de France au XVe siècle étaient souvent les [deuxièmes] fils de familles nobles", les fils cadets, donc, et c’est ainsi que, dans la langue française, on est passé des cadets de Gascogne aux cadets de la famille.

Une histoire qui remonte au XVe siècle

Mais comment en arrive-t-on au cadeau de Noël ? J’ai trouvé l’explication, comme celle de "cadet", d’ailleurs, dans le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey, aux éditions Le Robert. Tous ces mots sont des descendants du latin caput, la "tête" (des hommes ou des animaux), caput qui a donné "chef" en français. Quand on dit "il opine du chef" ou "couvre-chef", "chef" a encore vraiment ce sens de "tête". Par extension, le mot a désigné quantité de choses, notamment ce qui vient "en tête" : celui qui commande la troupe, mais aussi la cime, le haut, le début. On parle de l’en-tête d’une lettre, de la tête d’un train, de la tête d’un chapitre, ou encore d’un mot placé en tête de phrase…

Et de là on va arriver au cadeau de Noël ? De là, oui, justement : de la tête de chapitre ! Le mot cadeau remonte en français au XVe siècle. Sous la forme "cadel", il a d’abord désigné la lettre "capitale" (on retrouve encore le caput latin dans capitale) placée en tête de chapitre des manuscrits enluminés. Ces lettres étaient magnifiquement ornées, avec quantité de dessins et de fioritures.

"Cadeau", du verbe "cadeauter"

Un cadel, c’était donc une lettre ornée en début de chapitre. Et selon certains spécialistes de l’étymologie, "cadeaux" était le pluriel de "cadel", puis la prononciation du pluriel l’a emporté sur celle du singulier, et on s’est mis à dire : "un cadeau, des cadeaux". De la lettre enluminée, au XVIIe siècle, le sens du mot s’est étendu aux discours inutilement enjolivés et emberlificotés, puis (suivez-moi bien !) le sens a encore évolué pour qualifier des choses précieuses mais inutiles, et "de là, par extension, le mot a pris son sens actuel de “ce que l’on offre à quelqu’un pour faire plaisir".



Et le mot cadeau a même ensuite donné naissance à un verbe, qui n’est plus employé pour le moment qu’en Afrique francophone mais qui mériterait de l’être partout dans le monde : cadeauter. C’est joli, non ? Joyeux Noël, amis des mots !