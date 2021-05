publié le 01/05/2021 à 08:19

Aujourd’hui, amis des mots, je vous ai préparé un bonbon sur la langue schtroumpfement schtroumpfant. Vous croirez peut-être que j’ai respiré trop de muguet ou plutôt mangé trop de salsepareille mais rassurez-vous, tout va schtroumpfement bien. J’ai décidé qu’en ce samedi 1er mai, jour de la Fête du travail, on avait bien mérité un peu de vacances quand même.

En attendant de pouvoir voyager "en vrai", on va voyager en rêve. Ce qui m’en a donné l’idée, c’est un documentaire délicieux que vous pouvez regarder jusqu’au 6 juin sur Arte.tv : " Bons baisers de la planète Schtroumpf ". En somme, au lieu de parler langue française, aujourd’hui, on parle schtroumpf.

D’ailleurs, le mot schtroumpf est à la fois dans le Petit Robert, qui le définit dans sa rubrique noms communs comme un "truc, machin, personne ou individu quelconque", et dans le Petit Larousse, catégorie noms propres, qui nous rappelle que les Schtroumpfs sont des "personnages de bande dessinée créés en 1958 par Peyo", des "lutins bleus dotés d’un langage et d’une organisation sociale".

Comment sont nés les Schtroumpfs ?

Peu d'entre nous connaissent la manière dont sont nés les Schtroumpfs. Peyo était très proche d’un autre de ses collègues bédéastes de génie, le papa de Gaston Lagaffe, André Franquin. Lors d'un déjeuner entre eux, Peyo tend la main vers la salière en disant : "Passe-moi le…" et le mot ne lui vient pas, alors il dit : "Passe-moi le… schtroumpf". Sans hésiter, Franquin répond du tac au tac : "Tiens, voilà le schtroumpf. Quand tu auras fini de schtroumpfer, tu me le reschtroumpferas". Et voilà comment la langue schtroumpf a vu le jour.

Les petits bonshommes couleur d’azur sont arrivés peu de temps après. Mon album préféré est Schtroumpf vert et vert schtroumpf, parce que, dans cette histoire, les Schtroumpfs se disputent entre eux justement sur la grammaire schtroumpf.

Ça commence parce que certains Schtroumpfs parlent de tire-bouschtroumpf quand les autres affirment que l’on doit dire schtroumpf-bouchon, les premiers disant schtroumpfs de terre, quand les seconds disent pommes de schtroumpf. C’est alors que le schtroumpf à lunettes, s’en va chercher sa grammaire schtroumpf, grammaire dans laquelle il lit que "dans tous les cas où le mot schtroumpf est utilisé comme adverbe, il est invariable, sauf pour raison d’euphonie".

Une langue aussi compliquée que le français

Le schtroumpf est donc bien une langue aussi compliquée que le français. En tout cas, cette réconciliation impossible entre ceux qui aimeraient se serrer la schtroumpf et ceux qui entendent se schtroumpfer la main, ça me rappelle irrésistiblement certaines bagarres vieilles ou récentes autour de la langue française.

Au hasard, parmi les dernières, la réforme de l’orthographe de nénuphar (avec f ou ph), l’écriture inclusive et le genre du ou de la Covid. Mais dites-moi, amis des mots, question subsidiaire : êtes-vous capables d’épeler le mot schtroumpf ? Il ne faut pas oublier le P muet en avant-dernière position. Si vous ne l’avez pas oublié, vous avez gagné une tartine de salsepareille !