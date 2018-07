Gaston Lagaffe, le mythique personnage de BD à 60 ans

publié le 28/02/2017 à 16:19

Flemmard, maladroit, étourdi, nonchalant et gaffeur en série, Gaston porte bien son nom de famille. Un anti-héros qui fête ce mardi 28 février ses 60 ans, et autant de bourdes et de facéties. Né sous la plume du dessinateur belge Franquin en 1957, il apparaît pour la première fois pour combler un vide dans un coin de page du journal Spirou. Le monde de la BD franco-belge découvre alors ce personnage atypique, ses cheveux bruns en bataille, sa silhouette maigrichonne, son énorme nez et son éternel pull vert.



Mais Gaston Lagaffe est loin de n'être qu'un recommencement de boulettes en tous genres. Le "héros-sans-emploi" comme on le surnomme alors, n'en est pas moins écolo avant l'heure, débrouillard et terriblement attachant. Et dans le monde de la BD, dès son apparition dans les colonnes du journal Spirou, le personnage de Franquin détonne. Gaston est employé par les éditions Dupuis, mais n'en fait qu'à sa tête, préfère la sieste au travail, et enchaîne les interventions saugrenues.

Depuis sa première apparition, Gaston qui était muet dans les pages de Spirou, a trouvé sa voix et s'est imposé comme l'un des plus mythiques personnages de BD que le neuvième art ait connu.

La balançoire, Gaston Lagaffe Crédit : gastonlagaffe.com

Gaston, un personnage pas comme les autres

Si Gaston Lagaffe est devenu culte, ça n'est pas un hasard. Dès sa première apparition, le personnage détonne. Diamétralement opposé aux héros classiques des autres bande-dessinées, il se démarque par sa modernité cachée sous ses gaffes. De "bouche-trou" de Spirou il devient rapidement l'un des éléments clé du journal, dont il fait finalement la couverture. En 1960 sort le tout premier album des aventures du héros-sans-emploi, baptisé Gaston et au format inédit, sur des chutes de papier qui surprend (19,7 sur 8,3 cm). La BD prend finalement une apparence plus classique, en 1968 avec l'album Des gaffes et des dégâts.



Se jouant sans cesse de ses supérieurs, notamment Fantasio son rédacteur en chef, il prend également un malin plaisir à agacer l'agent de police Longtarin, ou l'homme d'affaire Aimé de Mesmaker, tombe amoureux de Mademoiselle Jeanne ou s'amuse avec divers animaux. Novateur, drôle et attachant, Gaston s'est fait peu à peu une place dans le paysage du neuvième art.



Si le talent de Franquin ressort dans les traits de son personnage, ce sont également les dessins qui font le succès de la BD. Énergique et précise, la plume du Bruxellois traduit les émotions de l'histoire avec justesse. Autant d'ingrédients qui ont fait le succès de l'oeuvre Gaston Lagaffe, succès qui persiste 60 ans, 900 planches et 19 albums - parus entre 1960 et 1996, l'année précédent la disparition de l'auteur - et 30 millions d'exemplaires vendus plus tard.

Et 60 ans plus tard, Gaston est toujours aussi populaire

L'oeuvre de Franquin n'a rien perdu de son succès. Gaston Lagaffe, plus que jamais encré dans les problématiques actuelles d'écologies, de libéralisme ou d'emploi. Un anti-système qui continue de séduire, même en 2017. Pour preuve, un coffret luxe composé de 22 albums, de planches remastérisées et recolorées, ainsi que d'inédits sort le 7 avril prochain.



La bibliothèque du Centre Pompidou lui consacre même une exposition, Gaston, au-delà de Lagaffe, jusqu'au 10 avril 2017. Les fans du gaffeur en série pourront découvrir des planches originales, des dessins, des photographies et autres gags, exposés pour célébrer les 60 ans du "héros-sans-emploi".



Les aventures de Gaston Lagaffe feront également l'objet d'un film. Réalisé par Pierre-François Martin-Laval, alias PEF, le long-métrage célébrera le mythique personnage de Franquin, sous les traits du jeune acteur Théo Fernandez, connu notamment pour son rôle de Donald dans Les Tuches. Le tournage doit commencer au mois de mars 2017 et le film, est attendu en salles en 2018. "M'enfin", Gaston Lagaffe a encore de beaux jours devant lui !