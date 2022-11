Le meurtrier et dépeceur d'un chat, crime qu'il a filmé et posté en vidéo sur Snapchat mardi 1er novembre, dormira derrière les barreaux ce vendredi 4 novembre. Le jeune accusé est né en 2002 est originaire de Freyming-Merlebach, en Moselle, et vient d'être condamné à 10 mois de prison - dont 6 avec sursis probatoire de 2 ans, et mandat de dépôt. Une peine prononcée par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, assortie d'une interdiction à vie de détenir un animal et d'une obligation de soins, rapportent nos confrères du Républicain-Lorrain.

"Je ne me considère pas comme fou mais comme quelqu'un qui a des problèmes psychologiques", a plaidé le prévenu auprès du vice-procureur qui l'interrogeait. Le jeune homme, comparé à Hannibal Lecter et Dexter par un représentant du ministère public, a confié avoir tué plus d'un animal dans des conditions atroces : "Cinq, trois chats quand j’étais petit à coup de pierre, un pigeon récemment que j’ai cuisiné et mangé, et ce chat", s'est-il ainsi souvenu.

Quant à sa dernière victime, un chat adulte, le sien, qu'il a tué avant de lui trancher la tête et de le dépecer face-caméra, des images publiées en deux vidéos sur les réseaux sociaux, le Mosellan n'a exprimé aucun remord. Il dit même s'être "amusé", et ne regretter son acte de cruauté commis "sous le coup de l'excitation", "seulement parce que cela [l']a ramené devant le tribunal".

La psychiatre en a brossé un portrait glaçant, doutant de sa réadaptabilité, faisant état d'un "trouble grave de la personnalité avec trait sadique". Parmi les parties civiles représentées, de nombreuses associations de défense des animaux, dont la Fondation Brigitte Bardot.

Le tortionnaire d'animaux avait été interpellé jeudi 3 novembre, à la suite d'une plainte déposée au commissariat de Forbach. Les images, qui ont choqué de nombreux internautes, ont permis aux enquêteurs du bureau de Saint-Avold de remonter jusqu'à l'accusé.

