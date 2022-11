ÉDITO - Les pollueurs à l'Élysée, "c'est toujours plus efficace qu'une soupe sur un Van Gogh", selon Alba Ventura

À peine rentré de la COP 27, le président Macron va recevoir ce mardi 8 novembre les patrons des 50 entreprises françaises qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Ces entreprises qui sont des entreprises de pétrochimie, de verre ou de métallurgie, c'est quand même 30.000 emplois directs. Cette réunion n'est donc pas pour les pointer du doigt. Mais il ne faudrait pas à l'inverse que ce soit un défilé de bonnes volontés.

Cette réunion va dans le bon sens parce qu'on sait bien que ce n'est pas en mettant des pulls cet hiver qu'on va arrêter le compte à rebours. Il faut que tout le monde participe. L'industrie représente 20% de nos émissions. Cette réunion, c'est le bon réflexe. Mais il faut encourager les industries qui ont déjà des résultats probants à aller plus loin et il faut secouer gentiment celles qui ne s'y sont pas encore mis.

J'entends certains patrons qui ont l'honnêteté de dire, comme la patronne de Véolia, que ça coûtera toujours moins cher de polluer. Je me pose les questions. Quelle est la contrainte ? Au niveau européen, les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 55% d'ici à 2030. Mais 2030, c'est demain, je ne sais pas si on va y arriver. Et puis ça coûte cher. Si on veut atteindre la neutralité carbone il faut que les entreprises françaises mobilisent des milliards par an. C'est beaucoup d'argent en peu de temps. On peut avoir quelques doutes même si on a envie d'y croire.

L'État français pourrait faire nettement mieux. Mais il a commencé à le faire en investissant dans le renouvelable, le nucléaire et les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre, comme le bâtiment et les transports. L'État a la main pour développer le ferroviaire. Mais il faut beaucoup d'argent et il n'a pas l'air de vouloir en dépenser. En fait, on est plus à l'heure des choix. Tout doit être mis en œuvre en même temps. C'est colossal. On espère qu'il ressortira des choses concrètes de cette réunion à l'Élysée avec les entreprises polluantes. En tout cas, ce sera toujours plus efficace que jeter de la soupe sur un Van Gogh.

