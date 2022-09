La chronique de Laurent Gerra du mercredi 21 septembre

Afin d’éviter des ruptures d’approvisionnement, le président Macron demande à tous les Français de réduire de 10 % leurs dépenses énergétiques. François Lenglet était sur RTL pour détailler ces mesures : "une Française frileuse qui a baissé son chauffage et qui a froid. Si elle regarde la télé ou si elle passe l’aspirateur, elle consomme de l’électricité et elle a toujours froid. Alors que si elle décape les sols au balai brosse, elle se réchauffe et elle économise l’électricité", explique le spécialiste.

De son côté, Vladimir Poutine a rencontré son homologue chinois la semaine dernière. Il a accepté de répondre aux questions de RTL, notamment celle portant sur ces 40 élus russes ayant demandé sa démission. "Russie grande démocratie, donc moi discuter avec eux pour les convaincre de légitimité action à moi (...) Vous tomber dans le panneau ! Moi pas discuter, moi couper testicules à eux et forcer à les manger !"

Un peu d'amour dans ce monde de brutes. Comme chaque automne, la rentrée littéraire bat son plein et bien malin qui pourra prédire à qui reviendront les grands prix littéraires. Et Patrick Sébastien est arrivé avec une grande nouvelle : "je vais publier un dictionnaire amoureux (...) J’aime faire tourner les serviettes, mais j’aime aussi faire bouger les lignes… Et j’ai découvert que ma plume, je pouvais aussi me la mettre dans l’encrier".



