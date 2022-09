La chronique de Laurent Gerra du jeudi 15 septembre

En octobre prochain, Jean-Luc Mélenchon appelle à une grande marche contre la vie chère. "Manifester contre la vie chère, c'est un peu comme manifester contre le mauvais temps, non ?" demande Jade au leader de La France Insoumise. "Figure-toi que nous aussi on a un économiste à la France Insoumise. Et il vaut autant que ton François Lenglet ! (...) François Le Soviétique ! Et il est formel : notre marche contre la vie chère va faire baisser les prix", rétorque l'homme politique.

A l’occasion des journées du patrimoine, qui auront lieu ce weekend, les différents ministères seront ouverts au public. Mais Olivier Véran semble ne pas encore connaître les noms des nouveaux ministres en place. "Force est d'admettre que la plupart de vos ministres ont du mal à exister sur la scène médiatique", analyse Jade. "Ah vous me rassurez, je ne suis pas le seul ! Pourtant je me suis fait un trombinoscope, mais à chaque Conseil des ministres, je me fais tellement chier que j’ai l’impression d’assister à une réunion de copropriétaires", argumente de son côté Olivier Véran.

De son côté, Marine Le Pen se rendra au Cap d'Agde ce weekend. Les Universités d'été du Rassemblement National se tiendront là-bas. Mais pourquoi ? "Comme vous le savez, le Cap d’Agde est la capitale nationale du libertinage. Je vais donc profiter de nos universités d’été pour donner au RN une image plus sexy", dit Marine Le Pen.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info