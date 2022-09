La chronique de Laurent Gerra du vendredi 16 septembre

La rentrée littéraire bat son plein avec cette année pas moins de 550 nouveaux livres à lire absolument. Michel Houellebecq lui semble ravi. "Cette année j'ai fait 2 piles : les livres qui donnent la pêche sur les familles dysfonctionnelles et les incestes, puis les livres "feel good" comme on dit, sur les pères indignes, les oncles collabos et la maltraitance".

Patrick Sébastien, lui, est venu parler de son magazine de mots croisés, "Jeux vous aime". Et l'animateur est très joueur. Voici une devinette : "En 4 ou 5 lettres, sert pour la navigation, mais avec elle on peut aussi faire l'hélicoptère. Alors, tu as trouvé ?".

Quant à la CGT, elle appelle à une journée de mobilisation pour la défense des conditions de travail. Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat, est sur RTL pour pousser un coup de gueule : "Qu'est-ce qu'on dit nous autre à la CGT ? On dit qu'il y en marre que Macron il profite de la situation sanitaire, c'est ça qu'on dit nous (...) Il met tout le monde en télétravail comme quoi les gens dans les bureaux ils s'éternueraient dessus..."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info