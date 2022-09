La chronique de Laurent Gerra du mardi 20 septembre

La journée du 19 septembre a été par les funérailles historiques de sa majesté Elizabeth II retransmises dans le monde entier et en présence des plus grands de ce monde. Mais certain comme François Bayrou n'ont pas apprécié que les yeux du monde soient braqués sur l'Angleterre. "Ce qui se passe, c’est que quelqu’un est en train d’essayer de me voler la vedette alors que je suis en pleine lumière suite à mes prises de positions audacieuses sur les retraites".



La Reine Elisabeth II a donc été inhumée hier. À la demande générale, Laurent Gerra et son équipe ont imaginé comment l’inoubliable Léon Zitrone aurait commenté la cérémonie religieuse. "Je me trouve actuellement en direct, grâce aux moyens techniques cumulés de TF1 et M6 (...) Les obsèques de la Reine Elizabeth II peuvent enfin commencer, et d’ailleurs, à l’instar du Prince Andrew, le cortège s’ébranle", débute le célèbre animateur.

Philippe Bouvard, lui aussi, souhaité rendre hommage à la Reine, décédée à 96 ans. "C’est bien ce que je dis : une jeunette ! En tout cas, son voyage en corbillard, c’était plus lent qu’un épisode de Derrick… A ce propos, vous connaissez la différence entre un cornichon et corbillard ? (...) Il n’y en a aucune : les deux accompagnent la viande froide".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info