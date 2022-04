DIAPORAMA - Michel Bouquet : revivez en images l'hommage national présidé par Emmanuel Macron

Les acteurs Kad Merad et Mathilda May ont rendu hommage à Michel Bouquet.

Emmanuel Macron et sa femme saluent respectivement la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et la ministre de l'armée Florence Parly.

Un hommage national a été rendu à Michel Bouquet dans la Cour d'honneur des Invalides ce mercredi 27 avril. Un hommage sobre et digne à l'image de Michel Bouquet. 23 ministres et une cinquantaine d'artistes y ont assisté. L'épouse de l'acteur et comédienne Juliette Carre était présente, entourée de Brigitte et d'Emmanuel Macron.

"Le médecin malgré lui, Don Juan, l'Avare, le malade imaginaire, il passa sa vie à crever leur énigme, celle de l'homme jusqu'à Tartuffe. Quelques semaines avant de quitter la scène, une fois encore, lire et relire les pièces des centaines et des centaines de fois. Comme pour les épuiser. Les forcer à se rendre et à lui livrer leurs secrets sans jamais croire qu'il les a comprises", a déclaré Emmanuel Macron dans son discours.

Trois acteurs ont également livré un hommage : Pierre Arditi, Fabrice Luchini et Muriel Robin qui fut son élève en 1977 au conservatoire national d'art dramatique. Son discours poignant a fait pleurer l'assistance. "Monsieur Bouquet, j'avais 25 ans, je voulais tout arrêter. Vous m'avez rattrapé au vol avec une poignée de mots qui m'ont bouleversé. 'Je suis ton père de théâtre'. Mon plus bel acte de naissance. Ma renaissance. Il y a quinze ans, le métier me tuait. Vous m'avez tancé, 'tu n'as pas le droit, Muriel. Tu as le devoir de servir.' Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase : vous m'avez sans doute empêché de mourir et plus encore donné à vivre".

Dans la cour des Invalides, il n'y avait pas de cercueil, car Michel Bouquet a été inhumé et incinéré dans la plus stricte intimité dans un cimetière communal de l'Yonne.

À la fin de la cérémonie, une dizaine d'élèves accompagnés par le président de la République ont déposé des roses blanches devant l'un des portraits géants de Michel Bouquet. Trois solistes de l'opéra de Paris ont interprété un air de Cosi fan tutte de Mozart, joué par la garde Républicaine. Une image qui semblait dire que même mort, Michel Bouquet continuait à transmettre son amour de théâtre aux jeunes générations futures.

