Équipe de France : pourquoi y a-t-il un coq sur le maillot des Bleus ?

La photo officielle des Bleus a été dévoilée le mardi 15 novembre. Mais au fait pourquoi y a-t-il un coq sur le maillot de l'Équipe de France ? Ce coq est apparu sur la tenue en 1909, 5 ans seulement après la création de l'équipe.

Avant cela, la France jouait avec un maillot blanc orné de deux anneaux bleu et rouge entrelacés, le logo de l’USFSA, fédération omnisports qui chapeautait le foot. Et pourquoi d’un coup, on a changé pour le coq ? À cause d’une embrouille avec la FIFA.

On décide alors d’affirmer notre dimension nationale en remplaçant les anneaux par le coq, emblème de la France. Et de prendre le bleu pour notre maillot. Car à l'époque c’est une couleur qu’aucune autre équipe n'utilise. Même pas l’Italie.

D’ailleurs le coq, pourquoi c'est devenu le symbole de la France ? C'est à cause des Romains. Pour se moquer des Gaulois, ils les traitaient de coq. Un animal de basse-cour, ce qui n'est pas hyper valorisant. Mais ce choix n’était pas le fruit du hasard.

En fait c’est un jeu de mots. Car en latin, les Gaulois, ça se disait Galli et le coq, gallus. Galli, gallus, voilà. En attendant, en foot le coq nous a porté chance ! Comment ça ? Les Bleus ont eu 3 coqs comme mascotte : Péno en 84 et on a été champions d'Europe. Jules et Footix en 98 et on a été champions du monde !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info